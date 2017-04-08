В Украине растет инфляция

Таким образом - в Украине (не учитывая территорию Крыма, а также территорию г. Севастополя и мест, в которых сейчас проходит АТО) в марте 2017 г. замечена инфляция - 1,8% - в сравнении с инфляцией в 1%, что была зафиксирована еще в феврале. Эти данные сегодня – седьмого апреля – распространил Госстат.

По сравнению же с данными за март 2016 г. цены на рынке стали выше на 15,1%, а с начала же 2017-го года цены уже выросли на 3,9%. Как отмечает Госстат - в марте месяце цены на продукты и напитки без содержания алкоголя выросли - на 1,1%.

Как сообщал УРА-Информ, ранее С. Кубив заявлял, что инфляция в нашей стране резко снизилась.