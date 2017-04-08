Робот-строитель может оставить без работы людей (фото+видео)

С каждым годом на свет появляется все больше любопытных, а то и откровенно невероятных роботов. Современные технологии уже «подарили» миру лучшего игрока в настольные игры. Теперь же роботы готовятся потеснить человека и на рынке труда. Стартует «восстание машин» на стройках всего мира, пишут Нескучные новости.





В последние несколько лет робототехника развивается особенно интенсивно. За последние годы мир увидел много интересных образцов роботов, которые уже научились ходить, делать уборку в помещении без помощи человека и даже бегать по лесным тропинкам! Безусловно, до полноценных гуманоидных роботов еще очень далеко. Тем не менее, инженеры и ученые берут новые рекорды в области строительства роботов по другим направлениям. Так, неожиданно для всех страшную популярность приобрел робот-строитель по прозвищу «Сэм».













«Сэм» вовсе не какой-то терминатор, он даже не походит на человека. Все дело в том, что робот - это просто механизированная рука. Впрочем, слово «просто» в отношении «Сэм» не очень корректно. И да, робот представляет некоторую опасность для человека, во всяком случае, для отдельных групп людей по профессиональному признаку, а именно для строителей-каменщиков.





Закономерным будет вопрос о том, почему же «Сэм» опасен для строителей? Все дело в том, что робот-каменщик примерно в 6 раз эффективнее среднестатистического специалиста данного профиля. Он не опаздывает на работу, способен работать круглые сутки в любых условиях. Ему также не нужно платить! Робот почти полностью автоматизирован.













Название робота SAM - это аббревиатура от Semi-Automated Mason. Автоматизированный каменщик был создан компанией Construction Robotics, что базируется в Нью-Йорке. Первая модель «Сэма» вышла в свет еще два года тому назад. За это время машина несколько раз дорабатывалась и улучшалась. Все это позволило ей стать одним из лучших и наиболее перспективных роботов-строителей на сегодняшний день. За сутки робот создает кладку из трех тысяч кирпичей.





В контроле со стороны человека робот все еще нуждается. Однако, использование SAM в нескольких штатах США уже привело к сокращению с работы сотен строителей. Машина оказалась дешевле и продуктивнее людей-работников. Не так давно SAM начали поставлять в Великобританию, что уже вызвало недовольство со стороны рабочих профсоюзов.



