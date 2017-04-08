Подольско-Воскресенский мост достроить поможет Германия

Эти сведения распространили в КГГА. Согласно им – мэр В. Кличко недавно благодарил немецких специалистов. Более того – немецкое правительство предоставила 200 миллионов евро – чтобы провести оценку моста. Уже в 2017-ом году будет продолжено его строительство.

По данному мосту уже спустя несколько лет должны открыть передвижение транспорта – также подчеркнул мэр. Стороны продолжают сотрудничать в рамках данного масштабного проекта – добавил он.

Как сообщалось, ранее Кличко анонсировал открытие Подольско-Воскресенского моста через три года.