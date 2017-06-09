Украина и Таиланд подписали торговое соглашение

В рамках рабочего визита на Индокитайский полуостров министр иностранных дел Павел Климкин с министром иностранных дел Таиланда Доном Прамудвинаем подписали торговое соглашение между правительствами стран и договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает пресс-служба МИД Украины.

"Реализация мероприятий, регламентированных подписанными документами, будет существенно способствовать активизации двусторонних контактов между сотрудниками правоохранительных органов и представителями деловых кругов двух стран", — говорится в сообщении.

Как написал в своем Twitter посол Украины в Королевстве Таиланд и Лаосе Андрей Бешта, данное торговое "соглашение открывает новые возможности" для Украины.

Напомним, Климкин заявил, что Украина будет стремиться к новому формату Восточного партнерства с ЕС.