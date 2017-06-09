Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 06/06

Максимальный курс покупки
USD составил 26.20 (+0.05) Международный Инвестиционный Банк (044) 495-81-40
EUR составил 29.37 (+0.12) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
RUB составил 0.455 (0.000) Креди Агриколь Банк (044) 230-83-52
Минимальный курс продажи
USD составил 26.18 (-0.04) РВС Банк
EUR составил 29.40 (+0.05) РВС Банк
RUB составил 0.452 (-0.002) Экспресс-Банк 10:26
Средние курсы
USD составил 26.05 (-0.01) / 26.31 (-0.01)
EUR составил 29.09 (+0.06) / 29.65 (+0.07)
RUB составил 0.412 (+0.002) / 0.471 (+0.002)