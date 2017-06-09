Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 06/06

Максимальный курс покупки
USD составил 26.16 (-0.04) Международный Инвестиционный Банк (044) 495-81-40
EUR составил 29.32 (-0.05) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
RUB составил 0.455 (0.000) Креди Агриколь Банк (044) 230-83-52
Минимальный курс продажи
USD составил 26.18 (0.00) РВС Банк
EUR составил 29.40 (0.00) РВС Банк
RUB составил 0.452 (0.000) Экспресс-Банк 10:26
Средние курсы
USD составил 26.05 (0.00) / 26.31 (-0.01)
EUR составил 29.08 (-0.01) / 29.62 (-0.03)
RUB составил 0.421 (+0.009) / 0.469 (-0.002)