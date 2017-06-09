На 7 июня Нацбанк укрепил курс гривны

100 долл - 2624,6584 грн;
100 евро - 2954,8404 грн;
10 российских рублей - 4,6311 грн.
При этом регулятор установил на 7 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1065.441841;
Серебро - 14.817956;
Платина - 801.654831;
Палладий - 709.675477.
Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 6 июня, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2628,0938 грн;
100 евро - 2947,9328 грн;
10 российских рублей - 4,6361 грн.
Как сообщалось, Национальный банк Украины в четверг, 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%. Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении.
Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы. Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.