Сколько денег Киевстар и Vodafone выводят из страны?

Мобильный оператор ВФ Украина (Vodafone Ukraine) принял решение выплатить акционерам 1,4 млрд грн дивидендов. Как говорится в сообщении компании от 30 мая, они будут выплачиваться в течение шести месяцев по требованию лиц, которые являются непосредственными акционерами.





ВФ Украина принадлежит нидерландской компании Preludium B.V. Она в свою очередь контролируется группой МТС. Главным акционером (48,9%) МТС является российская АФК Система, основной владелец которой - Владимир Евтушенков.





С деньгами на выход





Последний раз Vodafone Ukraine принимала решение выплатить дивиденды акционерам в конце августа прошлого года. Тогда речь шла о сумме в 500 млн грн за шесть месяцев. Однако, судя по отчетности за 2016 год, за 4 месяца было выплачено только 148 млн грн.





Украинский оператор начал распределять крупные суммы дивидендов между своими акционерами после небольшого перерыва. В 2015 году они вообще не получали денег от дочерней компании.





У крупнейшего мобильного оператора Киевстар (Альфа Груп Михаила Фридмана контролирует через телеком-холдинг Veon 47,9% украинской компании) с дивидендами складывается похожая история. После перерыва в выплатах иностранным акционерам в 2015-м в сентябре прошлого года оператор принял решение выдать собственникам почти 1,5 млрд грн. Правда, исходя из прошлогодней отчетности, компания успела выплатить за 2016 год только треть этой суммы. Вторая часть выплаты должна произойти в этом году.





Сколько денег Киевстар и Vodafone отдают акционерам (млн грн)















Третий по величине мобильный оператор lifecell показал первую прибыль только по итогам 2016 года. Свою финансовую отчетность в Украине компания не детализирует.





Увеличение объемов выплаты дивидендов двумя крупнейшими мобильными операторами связано в первую очередь с либерализацией ограничений, которые установил в конце 2014 года Нацбанк. По факту украинские компании с иностранным капиталом получили право выводить дивиденды за 2014-2015 год только в июне 2016-го. Прошлогоднюю прибыль иностранные инвесторы могут обналичить только с апреля этого года. Предприятия до сих пор не имеют права выводить из страны более $5 млн ежемесячно, чтобы не раскачивать курс гривни.





Подведем первый итог: в этом году Киевстар и ВФ Украина могут перечислить акционерам в общей сложности свыше 2,7 млрд грн (или чуть более $100 млн).





На пороге новый конкурс





Как у ВФ, так и у Киевстара пока хватает кеша не только на дивиденды акционерам, но и на значительные инвестиции в 3G в Украине. Так, первая инвестировала за последние 9 кварталов в общей сложности 10,5 млрд грн, а вторая - 10,2 млрд грн.





Но денежный запас мобильным операторам в ближайшее время не помешает. Ведь Национальная комиссия по вопросам регулирования связи готовит на конец года очередной лицензионный конкурс - на связь четвертого поколения. Начальная стоимость всех лицензий, по предварительным расчетам регулятора, составит 7 млрд грн.

Сколько денег Киевстар и Vodafone инвестируют в Украине (млн грн)

Представители телеком-операторов уверены, что, несмотря на выплату дивидендов акционерам, у них не возникнет проблем с деньгами в преддверии аукционов. "В случае получения лицензии на 4G и необходимости инвестирования в сеть компания сможет привлечь достаточные средства для развития сети", - говорит пресс-секретарь ВФ Украина Виктория Павловская. Исходя из отчетности компании, в конце 2016 года у нее на счетах в банках оставалось 1,4 млрд грн. В первом квартале денег, по идее, добавилось, так как оператор закончил его с чистой прибылью в 530 млн грн. Хотя объем капиталовложений за этот же период был несколько больше - 590 млн грн.





Собеседники LIGA.net, близкие к компании, говорят, что решение о распределении прибыли еще не означает, что выплата точно произойдет. "ВФ сейчас оценивает необходимые сумы вложений в 3G и 4G, от этого будут зависеть размеры средств, которые в конечном итоге получат акционеры", - уточняет источник.





Киевстар остатки на банковских счетах в отчетности не указывает. Но, согласно отчетности за 2016-й, остаток денежных средств у компании составляет 3,3 млрд грн (что значительно больше, чем у конкурента). Вопрос выплаты дивидендов Киевстар не комментирует.





Глава НКРСИ Александр Животовский не видит ничего страшного в том, что мобильные операторы начали вывод дивидендов за рубеж. "Я бы не искал здесь "зраду". Это даже хороший знак. Украинские компании показывают акционерам, что здесь можно заработать деньги и вернуть инвестиции", - подчеркивает он.





Стас Юрасов



