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Экономика и Финансы
7 июня 17, 17:00
Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 07/06
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К концу дня валютный рынок стабилизировался

Максимальный курс покупки

USD составил 26.10 (0.00) Креди Агриколь Банк (044) 230-83-52

EUR составил 29.30 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

RUB составил 0.450 (0.000) Креди Агриколь Банк (044) 230-83-52

 

Минимальный курс продажи

USD составил 26.15 (0.00) РВС Банк

EUR составил 29.40 (0.00) Аккордбанк (044) 593-99-68

RUB составил 0.453 (0.000) Экспресс-Банк 10:26

 

Средние курсы

USD составил 26.02 (0.00) / 26.27 (0.00)

EUR составил 29.07 (0.00) / 29.60 (0.00)

RUB составил 0.420 (0.000) / 0.468 (0.000)
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