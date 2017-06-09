Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 07/06

Максимальный курс покупки
USD составил 26.10 (0.00) Креди Агриколь Банк (044) 230-83-52
EUR составил 29.30 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
RUB составил 0.450 (0.000) Креди Агриколь Банк (044) 230-83-52
Минимальный курс продажи
USD составил 26.15 (0.00) РВС Банк
EUR составил 29.40 (0.00) Аккордбанк (044) 593-99-68
RUB составил 0.453 (0.000) Экспресс-Банк 10:26
Средние курсы
USD составил 26.02 (0.00) / 26.27 (0.00)
EUR составил 29.07 (0.00) / 29.60 (0.00)
RUB составил 0.420 (0.000) / 0.468 (0.000)