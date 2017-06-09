Что Фонд гарантирования пытается продать вместе с ТРЦ

Фонд гарантирования пытается продать ТРЦ "Республика". Первая попытка реализовать права требования по кредитам двух юрлиц в Надра Банке, в залоге по которым находится крупнейший в Киеве торговый центр, состоятся в системе ProZorro 7 июля. Заявки желающие могут подавать до 20:00 6 числа. Стартовая цена объекта — 2,5 млрд грн.

В Фонде отмечают, что это самый дорогой его лот в истории. В залог по нему входит сам ТРЦ "Республика" с зоной развлечений в 22 тыс. кв. м и паркингом на 4 000 авто, предварительные договора аренды (всего ТРЦ предусматривает 450 магазинов) и три земельных участка общей площадью 15,72 га.

Стартовая цена торгов — 2,495 млрд грн. Это близко к балансовой стоимости кредитов, но оценивают их в Фонде гораздо скромнее — всего в 745,7 млн грн. Начинать торги не с оценочной, но с балансовой стоимости лота — это новый подход Фонда к продажам, дальше все пойдет по схеме классического голландского аукциона с постепенным понижением цены. Ко вторым торгам (если первые не состоятся по причине отсутствия покупателей), назначенным на 24 июля, стоимость объекта снизится до 2,246 млрд, к четвертым (28 августа) — до 1,747 млрд грн.

Все это должно быть продано вместе с долгом перед Надра Банком двух компаний, чьи имена в Фонде не раскрывают, обозначая должников как "Юрлицо 1" и "Юрлицо 2". Их общий номинальный долг перед банком по состоянию на сентябрь 2016 года составлял 2,723 млрд грн, погасить долг компании должны в 2021 году. Известно, что "Юрлицо 1" получило кредит в Надра Банке в сентябре 2012 года. Свои обязательства обе компании перестали обслуживать примерно в одно и то же время — в августе 2015-го (временная администрация зашла в Надра Банк в 2 февраля 2015 года).









В Фонде гарантирования дополнительную информацию, в том числе названия компаний-должников и объем залога, не раскрывают умышленно, указывая на банковскую тайну.

Все остальное, что могло бы быть интересно потенциальному покупателю ТРЦ "Республика", остается за кадром. Речь идет в первую очередь о наполнении самого залога. То есть действительно ли, купив право требования по кредитам за 3 млрд грн покупатель сможет претендовать на весь ТРЦ, а не на его отдельные части.

По данным Фонда, имущественными правами на недостроенный молл (балансовая стоимость 2,045 млрд грн), а также на земельные участки (466,6 млн грн) владеют обе компании, правами по договорам аренды (875 млн грн) — только "Юрлицо 2". По договору этой компании с Надро Банком финансовым поручителем выступало "Юрлицо 1". Больше никакой конкретики ФГВФЛ не дает.

"Мы не можем публично дать больше информации, потому что нас просто засудят. Названия компаний и другие детали, возможно, фигурируют в некоторых судебных решениях, но говорить об этом мы не имеем права. Если кто-то хочет узнать больше, он подписывает договор о неразглашении и приходит в комнату данных, где собрана вся информация. Только так", — подчеркивают в Фонде.

Действительно, если обратиться в Единый реестр судебных решений (номера договоров обеих компаний с Надра Банком известны), выясняется, что Надра Банк почти год — с апреля 2016-го — довольно безуспешно судится с "ДХ Инвест Недвижимость" (оно же "Юрлицо 2") и официальным инвестором ТРЦ "Республика" — компанией "Мегаполисжитлобуд" ("Юрлицо 1"). Предмет суда — старые задолженности компаний перед банком на 1,226 и 1,393 млрд гривен соответственно.

"Мегаполисжитлобуд" выступил поручителем по кредиту "ДХ Инвест Недвижимость" (компании зарегистрированы в Киеве по одному адресу). Оба предмета залога по этим кредитам (а ими официально выступают лишь земельные участки на 6,6548 и 3,45 га) принадлежат именно ей.

Еще одна примечательная деталь — оба юрлица кредитовались не только в Надре, они получили "консорциумные кредиты" от двух финучреждений. Это значит, что теоретически под кредиты в Надра Банке была заложена только часть недостроенного ТРЦ. Остальное — находится в залоге у другого банка.

Второй кредитор — банк Клиринговый дом, принадлежащий Юлии Левочкиной (сестра того самого Сергея Левочкина) и давнему бизнес-партнеру Дмитрия Фирташа Ивану Фурсину. Роль банка в консорциуме была не такой серьезной — оба раза он добавлял к надровским 1,2 млрд грн свои 130 миллионов.

Но при этом, именно "Клиринговый дом" выступает одним из крупнейших собственников ТРЦ "Республика". Согласно выписке из Госреестра имущественных прав на недвижимость, банку Левочкиной-Фурсина принадлежит 27,678 га земельных участков и 4 недостроенных корпуса ТРЦ, приобретенных в апреле 2016 года по ипотечным договорам с неизвестной компанией, а также еще 11,370 га (плюс два участка неизвестной площади) по ипотеке с "ДХ Инвест Недвижимость" от 4 сентября 2008 года.

Сама "ДХ Инвест Недвижимость" владеет 9 зданиями на территории строительства, но сравнительно крупных только два из них: 1647,1 и 1583,9 кв.м. Площадь остальных варьируется от 7,7 до 61 кв.м.

Главный должник этой истории — "Мегаполисжитлобуд" выступает еще и арендатором площадей в районе "Республики". Причем арендует компания землю у киевских муниципальных властей — 4 участка на 2,8 га общей стоимостью 12,9 млн грн. Средняя годовая плата компании за все участки составляет около 387 тыс. грн. Все договора заканчиваются в марте 2018 года.

То есть, если Фонд таки найдет покупателя на лот с "Республикой", тому придется пройти не один круг судебных разбирательств, причем с разными комбинациями залогов и претендентов на них. В конце мая к их числу добавился НБУ — регулятор выиграл суд первой инстанции, который признал его владельцем 85,19% корпоративных прав "Мегаполисжитлобуд". Ответчиком в суде выступала кипрская "Берлинотто Лимитед" — официальный учредитель застройщика ТРЦ "Республика".

Свое дело Нацбанк выиграл по другому разбирательству, которое касалось рефинанса, полученного банком Надра от НБУ под залог корпоративных прав своего заемщика.

Но стал ли регулятор распорядителем ТРЦ "Республика" — точно не могут сказать даже в самом Нацбанке. В НБУ констатируют, что не знают, на каких условиях был заключен договор между Надра Банком и "Мегаполисжитлобуд". И банк, и компания были связаны с бизнесменом Дмитрием Фирташем, который вместе с Вагифом Алиевым выступал конечным инвестором в строительство "Республики". А это значит, что просто так с несостоявшимся крупнейшим моллом Киева просто так они не расстанутся.