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Экономика и Финансы
8 июня 17, 09:44
Нацбанк на 8 июня укрепил курс гривны
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Национальный банк Украины установил на четверг, 8 июня 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2620,5414 грн;

100 евро - 2939,4613 грн;

10 российских рублей - 4,6309 грн.

При этом регулятор установил на 8 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1065.441841;

Серебро - 14.817956;

Платина - 801.654831;

Палладий - 709.675477.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 6 июня, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2624,6584 грн;

100 евро - 2954,8404 грн;

10 российских рублей - 4,6311 грн.

Как сообщалось, Национальный банк Украины 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%. Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении.

Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы. Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.
URA-Inform
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