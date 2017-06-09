Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 08/06

Максимальный курс покупки
USD составил 26.10 (0.00) Международный Инвестиционный Банк (044) 495-81-40
EUR составил 29.26 (+0.06) Кредитвест Банк 10:00
RUB составил 0.450 (+0.005) Мотор-банк
Минимальный курс продажи
USD составил 26.13 (-0.05) КомИнвестБанк 10:39
EUR составил 29.32 (-0.08) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
RUB составил 0.452 (-0.001) Экспресс-Банк 10:26
Средние курсы
USD составил 25.97 (-0.05) / 26.22 (-0.05)
EUR составил 29.01 (-0.06) / 29.54 (-0.07)
RUB составил 0.419 (-0.001) / 0.466 (-0.002)