Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 08/06

Максимальный курс покупки
USD составил 26.05 (0.00) Клиринговый Дом 10:39
EUR составил 29.26 (0.00) Кредитвест Банк 10:00
RUB составил 0.450 (0.000) Мотор-банк
Минимальный курс продажи
USD составил 26.09 (-0.06) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
EUR составил 29.32 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
RUB составил 0.452 (0.000) Экспресс-Банк 10:26
Средние курсы
USD составил 25.95 (-0.01) / 26.22 (-0.01)
EUR составил 29.01 (-0.00) / 29.53 (-0.00)
RUB составил 0.419 (0.000) / 0.466 (0.000)