Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 09/06

Максимальный курс покупки
USD составил 25.99 (+0.04) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
EUR составил 29.08 (0.00) РВС Банк
RUB составил 0.445 (0.000) ПУМБ 10:00
Минимальный курс продажи
USD составил 26.04 (-0.05) Аккордбанк (044) 593-99-68
EUR составил 29.18 (-0.14) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
RUB составил 0.450 (-0.003) Полтава-Банк 10:19
Средние курсы
USD составил 25.86 (-0.00) / 26.17 (-0.01)
EUR составил 28.85 (0.00) / 29.40 (-0.02)
RUB составил 0.417 (+0.002) / 0.465 (-0.001)