Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.36
USD
26.15
RUB
0.46
EUR
29.21
USD
26.13
RUB
0.46
EUR
29.40
USD
26.17
RUB
0.47
Новости
Экономика и Финансы
9 июня 17, 14:00
Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 09/06
валюта
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Первая половина дня не принесла существенных изменений

Максимальный курс покупки

USD составил 25.99 (+0.04) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

EUR составил 29.08 (0.00) РВС Банк

RUB составил 0.445 (0.000) ПУМБ 10:00

 

Минимальный курс продажи

USD составил 26.04 (-0.05) Аккордбанк (044) 593-99-68

EUR составил 29.18 (-0.14) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

RUB составил 0.450 (-0.003) Полтава-Банк 10:19

 

Средние курсы

USD составил 25.86 (-0.00) / 26.17 (-0.01)

EUR составил 28.85 (0.00) / 29.40 (-0.02)

RUB составил 0.417 (+0.002) / 0.465 (-0.001)
Ещё по теме:
Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 01/06
Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 05/06
Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 06/06
Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 06/06
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 09/06
noimageЦена нефти Brent ниже 48 долларов за баррель
noimageВерховная Рада приняла закон о создании Фонда энергоэффектив
noimageУкраинские банки сворачивают сети
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 08/06
Лента новостей