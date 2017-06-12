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Экономика и Финансы
11 июня 17, 21:34
В Украине упростили получение разрешений на строительство
стройка
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В Украине в субботу, 10 июня, вступил в силу Закон Украины №1817-VIII от 17.01.2017 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования градостроительной деятельности".

Он упрощает процедуру получения разрешительной документации в строительстве. При этом документ должен помочь улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business по показателю "Получение разрешений на строительство", а также может стать действенным инструментом предотвращения коррупции в отрасли.

Как пояснил заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, документ отменяет подходы по получению разрешительных документов в соответствии с категорией сложности объектов строительства и совершенствует порядок оформления разрешительной документации, в том числе, в электронном виде. Это важный шаг в дерегуляции отрасли, - сказал он, добавив, закон поможет снизить коррупционные риски и станет инструментом борьбы с незаконными застройками.

Напомним, 17 января 2017 Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования градостроительной деятельности (законопроект №4733-1). 8 февраля 2017 закон подписал президент.
URA-Inform
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