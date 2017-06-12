Возможно введение биометрических паспортов для россиян

Украина может ввести для россиян въезд по биометрическим паспортам. Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Марьяна Беца в эфире 112 Украина.

Она отметила, что МИД поддчерживает идею введение визового режима с Россией.

"В будущем, в более широкой перспективе, возможно также введение въезда исключительно по биометрическим паспортам, с визами, с регистрацией в миграционных службах, как это, например, в той же России, где нужно в течение трех дней зарегистрироваться", - расказала Беца.

Она отметила, что к этому вопросу нужно подходить "взвешенно и с пониманием, поскольку сейчас в России находится до четырех миллионов украинцев.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров 6 июня допустил возможность введения Москвой ответных мер, если Украина введет визовый режим для россиян.



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 9 июня о готовности к введению виз с Россией. Он также допускал возможность введения биометрических паспортов.

Украина и Евросоюз подписали итоговое соглашение о введении безвизового режима 17 мая. Он дал гражданам Украины право на въезд и пребывание сроком до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода в странах-членах ЕС.