Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.36
USD
26.15
RUB
0.46
EUR
29.17
USD
26.13
RUB
0.46
EUR
29.36
USD
26.16
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
11 июня 17, 21:37
Возможно введение биометрических паспортов для россиян
паспорт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинский МИД поддерживает идею введение визового режима с Россией.

Украина может ввести для россиян въезд по биометрическим паспортам. Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Марьяна Беца в эфире 112 Украина.

Она отметила, что МИД поддчерживает идею введение визового режима с Россией.

"В будущем, в более широкой перспективе, возможно также введение въезда исключительно по биометрическим паспортам, с визами, с регистрацией в миграционных службах, как это, например, в той же России, где нужно в течение трех дней зарегистрироваться", - расказала Беца.

Она отметила, что к этому вопросу нужно подходить "взвешенно и с пониманием, поскольку сейчас в России находится до четырех миллионов украинцев.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров 6 июня допустил возможность введения Москвой ответных мер, если Украина введет визовый режим для россиян.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 9 июня о готовности к введению виз с Россией. Он также допускал возможность введения биометрических паспортов.

Украина и Евросоюз подписали итоговое соглашение о введении безвизового режима 17 мая. Он дал гражданам Украины право на въезд и пребывание сроком до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода в странах-членах ЕС. 
Korrespondent
Ещё по теме:
Кто станет экспертом по Украине в окружении Трампа?
В Киеве похоронили Любомира Гузара: фото, видео
Круизный лайнер из Киева не зашел в Одессу и идет в Ростов
Масштабный пожар на киевской СТО (фото, видео)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Экономист Найман: Гривна продолжит укрепляться
noimageСколько украинцам придется платить за коммуналку летом
noimageВ Украине упростили получение разрешений на строительство
noimageВступил в силу безвизовый режим Украины со странами ЕС
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 09/06
Лента новостей