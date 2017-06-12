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Экономика и Финансы
11 июня 17, 22:10
Сколько украинцам придется платить за коммуналку летом
коммуналка
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В некоторых городах украинцам в результате решения НКРЭКУ уже в этом месяце придется заплатить больше за холодную воду.
Также подорожала и горячая вода. Кроме того, как говорят эксперты, в результате подорожания импортного топлива правительству рано или поздно придется поднять тариф на газ для населения.

Как подорожала холодная вода:

"Киевводоканал" – с 13,77 до 15,79 гривен за куб
"Львововводоканал" – с 10,49 до 13,41 гривен за куб
"Ровнооблводоканал" – с 13,38 до 15,84 гривен за куб
"Днепрводоканал" – с 12,45 до 13,32 гривен за куб
"Хмельницкводоканал" – с 11,49 до 13,91 гривен за куб

Как подорожала горячая вода:

"Теплокоммунэнерго Маяк" (Винница) – с 78,23 до 80,62 гривен за куб (с полотенцесушителем)
"Винницагортеплоэнерго" – с 73,03 до 74,42 гривен за куб

Часть газа Украина импортирует из Европы, при этом тариф на голубое топливо формируется согласно импортному паритету. Как пояснили в Министерстве экономразвития, тариф для населения определяется по формуле: стоимость импортного газа × курс доллара + НДС + транспортировка + распределение + наценка Нафтогаза

В мае прошлого года, когда Кабмин принял решение пересмотреть тариф на газ, тысяча кубометров импортного голубого топлива стоила 185 долларов, эту цифру и использовали в формуле при расчете тарифа для населения. Согласно проекту бюджета на 2017-й, тысяча кубометров импортного газа будет стоить 245 долларов. Кроме того, вырос и курс доллара – газ покупают в долларах, а продают в гривнях.

Член набсовета Института энергетических стратегий Юрия Корольчук уверен – правительству придется в следующем году снова повысить тариф на газ. Как подсчитал экс-начальник Управления по связям с общественностью "Нафтогаза" Валентин Землянский, газ, согласно формуле Кабмина, в следующем году будет стоить 9600 гривен за тысячу кубометров (на данный момент 6800 гривен). 

В то же время Юрий Корольчук уверен, что экономически обоснованный тариф на газ вырастет в следующем году на 25-60% (до 8,5-11 тысяч гривен). "Если цена минимально на 1500 гривен не вырастет, это означает только одно – рынок и дальше регулируется вручную, правительство контролирует цены, и никакого рынка нет. А эту разницу государство будет покрывать из бюджета", – рассказывает Юрий Корольчук.

Источник: izvestia.kiev.ua
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