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Экономика и Финансы
11 июня 17, 22:27
Экономист Найман: Гривна продолжит укрепляться
Найман
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Экономист Найман: Гривна продолжит укрепляться и до середины августа курс будет ниже 25 грн/$
Рекомендация американского инвестбанка Morgan Stanley вкладывать деньги в украинские облигации внутреннего займа будет способствовать насыщению рынка валютой и снижению курса доллара в Украине. Такое мнение высказал управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

В течение ближайших двух–трех недель в Украину поступят новые объемы валюты, что связано с рекомендацией инвестбанка Morgan Stanley вкладывать в гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман сказал в комментарии UBR.ua.

По мнению Наймана, инвесторы насытят внутренний рынок Украины валютой, что в краткосрочной перспективе приведет к укреплению обменного курса гривны.
"Жду появления нового предложения долларов. Так что гривна сможет укрепляться даже до середины августа. Думаю, что будет ниже отметки 26 грн за $1", – сказал он.
По его словам, рекомендация Morgan Stanley связана с высокими ставками ОВГЗ, при этом инвесторы "не видят больших рисков для гривны".

"Они смотрят на укрепление национальной валюты и на то, что резервы растут очень быстро. Резервы – очень сильный маяк для инвесторов. Как только они стали увеличиваться, так инвесторы и обратили внимание на Украину", – уточнил Найман.

Он отметил, что при текущих ставках по ОВГЗ иностранцы рассчитывают на инвестициях в Украину заработать до 10% в долларовом пересчете.

"Даже если гривна девальвирует на 5%, они свои 10% в валюте все равно получат. Это очень высокая ставка. Поэтому спрос на украинские активы растет. Но пока это только спекулятивный спрос. Для прихода прямых иностранных инвестиций по-прежнему нужны земельная, судебная и валютная реформы", – пояснил экономист.
В течение уходящей недели гривна к доллару укрепилась с 26,27 до 26,15 грн/$.

Источник: gordonua.com
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