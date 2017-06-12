Как Германия будет строить в Украине дороги и мосты?

В среду, 7 июня, Украину с официальным визитом посетил госсекретарь Министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Райнер Бомба. Это десятый визит немецкого чиновника за последние два года. Среди ключевых интересов Германии в Украине - усиление немецкого бизнеса в стране и участие в крупных инфраструктурных проектах. В интервью LIGA.net Райнер Бомба рассказал, как увеличить скорость украинского интернета, построить новые дороги и мосты и где на это взять деньги.





ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ ГЕРМАНИИ И УКРАИНЫ





- В последнее время вы зачастили с визитами в Украину. С чем связан интерес?





- Действительно, за два года я посетил Украину 10 раз. Моя цель заключается не в том, чтобы посетить 140 разных стран. Намного эффективнее сконцентрироваться всего на нескольких государствах, но уделить им больше внимания. Украина относится к числу стран, которые я хотел бы посещать как можно чаще, потому что у меня есть внутреннее ощущение, что у вашей страны перспективное будущее - ее ждет большое развитие. Также для меня важно, что украинцы ментально очень похожи на немцев. Например, нам всем нравится поэзия, музыка. И для нас является естественным желание жить в мире.





- Когда вы говорите, что Украина встала на правильный путь, что имеете в виду?





- Украина переживает трансформацию. Когда-то она была частью Советского Союза, затем стала самостоятельной. В какой-то момент она взяла курс на сближение с Западной Европой. Мне кажется, именно этот вектор позволит Украине двигаться вперед.





- Как изменились отношения Украины и Германии, если сравнивать период до и после Революции достоинства?





- Каждый народ имеет суверенное право на оценку действий своего правительства и на выбор нового. Украина пошла по правильному пути. Очень важно пройти этот путь полностью. Федеральное правительство Германии остается надежным партнером Украины и поддерживает ее в этих стремлениях.





После 2013 года наши отношения получили значительный импульс, стали более интенсивными. Я был активным участником этого процесса. Я тогда был очень дружен с господином Пивоварским (экс-министр инфраструктуры. - Ред.), то же самое можно сказать о господине Омеляне, который тогда был замминистра. Эта линия на сотрудничество продолжается. Очень важно, что кроме политических встреч и обмена мнениями, идеями и мыслями происходит активизация отношений между немецкими и украинскими предприятиями.





ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. По данным Немецко-украинской промышленно-торговой палаты и Федерального статистического ведомства в Висбадене, за последние 25 лет структура экспорта украинских товаров в Германию сильно изменилась. Если в 2012 году 29,2% экспорта приходились на металлургические изделия (прежде всего сталь), то в 2016-м основными отраслями стали автомобильные комплектующие (24,7%) и сельскохозяйственные изделия (10,7%). Металлы опустились на третью строчку (9,6%). В пятерку основных экспортных секторов вошли также готовая одежда (9,2%) и переработанная пищевая и фуражная продукция (7,6%).





Последние несколько лет в Украине развивают производство автокомпонентов крупные немецкие корпорации. Их привлекают низкие производственные расходы, дешевая рабочая сила и возможность поставок в страны ЕС. Сейчас на производственных площадках немецких компаний в западном регионе Украины работают около 25 000 человек. В ближайшие год-два немцы планируют создать еще 10 000 новых рабочих мест.





Например, компания Kromberg & Schubert, у которой в Луцке уже есть завод по производству электропроводки для автомобилей Volkswagen, Mercedes и BMW, планирует построить в Житомире новые производственные мощности. Во Львовской области работает немецкий завод автозапчастей концерна Leoni AG на 6000 рабочих мест, который выпускает электрические кабельные сети для автомобилей Opel. Компания анонсировала строительство нового завода в Ивано-Франковской области в 2017 году. На первом этапе инвестиции составят €15 млн. Еще несколько предприятий экспортируют другие виды автокомпонентов - жгуты, чехлы, акустику. Украинскую продукцию используют BMW, Mercedes, Nissan, Ferrari, Porsche, Volkswagen, Opel, Audi, Fiat.





- У Германии достаточно тесные политические и экономические связи с Российской Федерацией. Как немецкое общество и бизнес воспринимают санкции по отношению к России, учитывая интересы немецких компаний на российском рынке?





- Федеральный канцлер Ангела Меркель однозначно высказалась по поводу санкций в отношении России. Эта политическая линия остается четкой и будет продолжаться. Естественно, в круг моих задач не входит обсуждение политики канцлера, но могу сказать, что немецкий бизнес совершенно четко придерживается введенных санкций.





- В прошлом году вы договорились с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном о практической помощи Германии в модернизации транспортной инфраструктуры Украины. О чем идет речь и какие результаты уже есть?





- Если перечислять крупные проекты, мы говорим о строительстве волнореза в Одесском порту. Второй проект - достройка Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве. Если говорить о небольших проектах, мы подарили Киеву 15 полностью укомплектованных снегоуборочных машин. Также планируем поставить Укравтодору машины для строительства дорог, которые эксплуатировались в Германии.





Мы обучили в Германии некоторых сотрудников украинских министерств и ведомств. Также совместно с КГГА создается офис цифровой инфраструктуры в Украине. Сейчас идет очень интенсивная стадия работы. Мы с моим коллегой министром Омеляном практически ежемесячно встречаемся и обсуждаем эти вопросы.





- На какой стадии находятся проекты достройки моста и строительства волнореза? Сколько времени вы отводите на реализацию?





- Стоимость строительства волнореза - от 50 до 60 млн евро. Наше министерство также предоставило 1 млн евро на проведение технико-экономического обоснования этого проекта. Были проведены экспертизы, получено согласие на выделение денежных средств, и нам хотелось бы начать работу как можно скорее. Рассчитываем, что начнем воплощать проект в жизнь самое позднее в следующем году.













Стоимость достройки Подольско-Воскресенского мостового перехода (с учетом прокладки ж/д путей) оценивается в 350 млн евро. Мы провели по этому проекту тщательное исследование. Оценка говорит - существующее сооружение находится в очень хорошем состоянии. После того как будет обеспечено финансирование проекта, потребуется от четырех до пяти лет для его сдачи в эксплуатацию. Сейчас идет поиск инвесторов - вторая конференция инвесторов состоится летом в Киеве.









О РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ





- Проекты, которые вы реализуете в Украине, - это альтруистический жест в поддержку ее европейских устремлений или бизнес? В чем ваш интерес?





- Эти проекты финансируются частично международными инвесторами, частично - на основе государственных кредитов Германии. Немцы не являются исполнителями этих проектов. Мы можем оказывать определенные инженерные услуги, передавать ноу-хау, предоставлять экспертизу и т.д. Но мы считаем, что в Украине достаточно своих инженеров и компаний, которые могут выполнять эту работу. Мы не собираемся поставлять из Германии стальные конструкции, цемент и т.д. Наша задача - дать технологии и знания.





Также мы следуем правилу: "Кто в тяжелые времена помогает в качестве друга, в будущем может рассматриваться как выгодный деловой партнер".





- Офис цифровой инфраструктуры в Украине - это что?





- Мы сейчас занимаемся диджитализацией общества в Германии, пытаемся создать гигабит-общество. Речь идет о создании разветвленной сети оптоволоконных линий, которая объединит все города и населенные пункты. Надеемся, что к 2025 году справимся с этой задачей.





Для этого создана специальная организация - офис предоставления широкополосного интернета, который организовывает работу на местах, ведет переговоры с местными властями, доказывает выгодность этого начинания. Без такой организации невозможно продвигаться дальше. Украина может позаимствовать наши наработки. Украинские сотрудники IT-сферы будут проходить обучение в Германии и затем работать в Украине.





- Что это значит на практике? Как изменится жизнь украинцев, когда офис цифровой инфраструктуры заработает в полную силу?





- Во-первых, улучшится качество интернет-связи. Например, при строительстве дорог мы параллельно будем прокладывать оптоволоконные линии, обеспечивающие скорость интернет-связи. Квалифицированный персонал для обслуживания будет готовиться в Германии.





Второе направление - улучшение скорости и качества мобильной телефонной связи. В регионах будет создан бесплатный постоянный доступ к системе Wi-Fi. Мы приложим усилия для модернизации производственной базы задействованных предприятий, внедрения новых бизнес-моделей. Кроме того, мы будем финансировать создание таких офисов в регионах.





Мы уже сотрудничаем в этом плане с Мининфраструктуры (МИУ). Будем взаимодействовать с украинскими телекоммуникационными и строительными компаниями, чтобы увязать все вместе.





- На каком этапе находится Украина в плане развития цифровой инфраструктуры, если сравнивать с Германией?





- Мы сейчас должны провести детальный анализ имеющейся инфраструктуры. Уровень подготовки украинского персонала в этом секторе очень высокий. Что касается развития бизнес-моделей - тут нам надо начинать с нуля.





- Кто будет финансировать прокладку оптоволоконных линий?





- Обеспечение цифровой связью будет происходить за счет и в интересах телекоммуникационных компаний. Они будут вкладывать свои деньги и разрабатывать структуру. Они прежде всего будут вкладывать деньги в развитие инфраструктуры больших городов. Что касается сельской местности и небольших населенных пунктов, там придется прокладывать очень протяженные оптоволоконные линии с учетом того, что пользователей будет недостаточное количество. В этом случае государству придется подключиться и приложить определенные усилия для реализации проекта.





- Очевидно, это очень затратная и долгосрочная программа. О каких инвестициях может идти речь?





- Мы сейчас анализируем существующий статус-кво - в каком состоянии находятся сети. Пытаемся разобраться с планированием постройки новых дорог, чтобы сразу можно было прокладывать новые оптоволоконные линии. У нас пока нет расчетов относительно необходимых средств для этого. Мы пытаемся проанализировать возможность синергии развития традиционной транспортной инфраструктуры и цифровой. Кроме того, пытаемся обсуждать с местными провайдерами уже существующие сети, чтобы не повторяться и не делать дополнительную работу.





- Вы обсуждали с украинскими властями возможность использования пластиковых отходов при реализации инфраструктурных проектов. О чем идет речь?





- Да, мы работаем с одним таким международным предприятием. Оно занимается выпуском железнодорожных шпал из пластика. Такие шпалы служат намного дольше деревянных или бетонных. Мы хотим этот опыт использовать шире. Эта компания работает и в Украине, но для того чтобы она взялась за внедрение данной технологии здесь, должен пройти тендер.





- Вы упоминали, что немецкие специалисты предоставят экспертную помощь в реформировании автодорожной, железнодорожной и морской отраслей. Что нужно изменить, чтобы здесь появились современные локомотивы, хорошие дороги и эффективные порты?





- Нужно долгосрочное планирование развития инфраструктуры. Необходимо находить финансирование, чтобы подкрепить это планирование. Я думаю, что Украина может в этом плане рассчитывать на Германию.



