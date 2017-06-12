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Экономика и Финансы
12 июня 17, 11:00
Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 12/06
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Начало дня не принесло существенных изменений

Максимальный курс покупки

USD составил 25.96 (-0.03) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

EUR составил 29.06 (-0.02) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

RUB составил 0.450 (+0.015) Креди Агриколь Банк (044) 230-83-52

 

Минимальный курс продажи

USD составил 26.04 (0.00) Аккордбанк (044) 593-99-68

EUR составил 29.16 (-0.02) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

RUB составил 0.451 (0.000) Экспресс-Банк 10:26

 

Средние курсы

USD составил 25.85 (+0.02) / 26.15 (-0.01)

EUR составил 28.81 (+0.03) / 29.36 (+0.00)

RUB составил 0.416 (+0.012) / 0.464 (0.000)
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