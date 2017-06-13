Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 12/06

Максимальный курс покупки
USD составил 25.96 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
EUR составил 29.11 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
RUB составил 0.450 (0.000) Креди Агриколь Банк (044) 230-83-52
Минимальный курс продажи
USD составил 26.04 (0.00) Аккордбанк (044) 593-99-68
EUR составил 29.20 (0.00) ТАСкомбанк (044) 393-25-63
RUB составил 0.450 (0.000) Полтава-Банк 10:19
Средние курсы
USD составил 25.85 (0.00) / 26.15 (0.00)
EUR составил 28.80 (0.00) / 29.36 (0.00)
RUB составил 0.417 (0.000) / 0.464 (0.000)