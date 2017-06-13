В ЕС озвучили дату вступления в силу ассоциации с Украиной

Реализация положений соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в полном объеме начнется с сентября 2017 года. Об этом сообщил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли, передает Укринформ.





"Процесс ратификации практически завершен, завершен всеми 28 странами, которые являются членами ЕС. 1 сентября, через несколько недель, соглашение об ассоциации практически выйдет на стадию своей реализации", - сказал он.





"Мы надеемся, что реализация положений данного соглашения также будет способствовать как экономическим новым связям, деловым связям, так и связям во всех других сферах", - добавил Мингарелли.



