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Новости
Экономика и Финансы
12 июня 17, 22:26
В ЕС озвучили дату вступления в силу ассоциации с Украиной
Хюг Мингарелли
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Посол Евросоюза Хюг Мингарелли выразил надежду, что реализация соглашения будет способствовать развитию связей во всех сферах
Реализация положений соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в полном объеме начнется с сентября 2017 года. Об этом сообщил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли, передает Укринформ. 

"Процесс ратификации практически завершен, завершен всеми 28 странами, которые являются членами ЕС. 1 сентября, через несколько недель, соглашение об ассоциации практически выйдет на стадию своей реализации", - сказал он. 

"Мы надеемся, что реализация положений данного соглашения также будет способствовать как экономическим новым связям, деловым связям, так и связям во всех других сферах", - добавил Мингарелли.

30 мая 2017 года Сенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, завершив долгий процесс ратификации документа странами Евросоюза.
Источник: news.liga.net 
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