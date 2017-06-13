Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 13/06

Максимальный курс покупки
USD составил 25.95 (+0.05) Европромбанк
EUR составил 29.01 (-0.10) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
RUB составил 0.447 (0.000) ВТБ Банк (099) 309-89-57
Минимальный курс продажи
USD составил 25.99 (-0.07) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
EUR составил 29.10 (-0.10) КомИнвестБанк 10:39
RUB составил 0.450 (-0.005) ПУМБ 10:00
Средние курсы
USD составил 25.82 (-0.03) / 26.11 (-0.04)
EUR составил 28.77 (-0.03) / 29.31 (-0.05)
RUB составил 0.415 (-0.002) / 0.464 (0.000)