Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 13/06

Максимальный курс покупки
USD составил 25.95 (0.00) Европромбанк
EUR составил 29.01 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
RUB составил 0.447 (0.000) ВТБ Банк (099) 309-89-57
Минимальный курс продажи
USD составил 25.98 (-0.02) Аккордбанк (044) 593-99-68
EUR составил 29.10 (0.00) КомИнвестБанк 10:39
RUB составил 0.450 (0.000) Экспресс-Банк 10:26
Средние курсы
USD составил 25.81 (-0.01) / 26.10 (-0.01)
EUR составил 28.76 (-0.01) / 29.31 (-0.00)
RUB составил 0.416 (+0.001) / 0.463 (-0.001)