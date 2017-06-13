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Экономика и Финансы
13 июня 17, 14:00
Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 13/06
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Первая половина дня не принесла существенных изменений

Максимальный курс покупки

USD составил 25.95 (0.00) Европромбанк

EUR составил 29.01 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

RUB составил 0.447 (0.000) ВТБ Банк (099) 309-89-57

 

Минимальный курс продажи

USD составил 25.98 (-0.02) Аккордбанк (044) 593-99-68

EUR составил 29.10 (0.00) КомИнвестБанк 10:39

RUB составил 0.450 (0.000) Экспресс-Банк 10:26

 

Средние курсы

USD составил 25.81 (-0.01) / 26.10 (-0.01)

EUR составил 28.76 (-0.01) / 29.31 (-0.00)

RUB составил 0.416 (+0.001) / 0.463 (-0.001)
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