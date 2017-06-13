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Экономика и Финансы
13 июня 17, 15:23
Часть Киева может до октября остаться без горячей воды
вода
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Горячее водоснабжение в пяти районах столицы может отсутствовать до начала отопительного сезона.

Речь идет о водоснабжении в Дарницком, Днепровском, Подольском, Деснянском и Оболонском районах столицы. Об этом во вторник, 13 июня, заявил председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков.

По его словам, это связано с остановкой ТЭЦ-6. При этом Плачков отметил, что поскольку, действия "Нафтогаза" не прогнозируемы и ситуативны, они просто взяли и отключили станцию от газоснабжения. Поэтому, скорее всего к началу следующего отопительного сезона горячей воды не будет, - отметил он, добавив, что отопительный сезон в Киеве начинается 15 октября.

Напомним, в Киеве из-за прекращения газоснабжения столичной ТЭЦ-6 без горячей воды остались два района и два жилые массивы.

Как сообщалось, Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой поручить "Нафтогазу" восстановить энергоснабжение столичной ТЭЦ-6.
URA-Inform
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