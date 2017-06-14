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Экономика и Финансы
14 июня 17, 14:00
Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 14/06
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Первая половина дня не принесла существенных изменений

Максимальный курс покупки

USD составил 25.91 (+0.03) Юнекс Банк (044) 585-14-87

EUR составил 29.02 (-0.03) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

RUB составил 0.447 (0.000) ВТБ Банк (099) 309-89-57

 

Минимальный курс продажи

USD составил 25.92 (-0.08) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

EUR составил 29.05 (0.00) КомИнвестБанк 10:39

RUB составил 0.449 (0.000) Экспресс-Банк 10:26

 

Средние курсы

USD составил 25.78 (+0.01) / 26.07 (+0.01)

EUR составил 28.77 (+0.00) / 29.30 (+0.00)

RUB составил 0.415 (+0.004) / 0.463 (-0.001)
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