Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 14/06

Максимальный курс покупки
USD составил 25.91 (+0.03) Юнекс Банк (044) 585-14-87
EUR составил 29.02 (-0.03) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
RUB составил 0.447 (0.000) ВТБ Банк (099) 309-89-57
Минимальный курс продажи
USD составил 25.92 (-0.08) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
EUR составил 29.05 (0.00) КомИнвестБанк 10:39
RUB составил 0.449 (0.000) Экспресс-Банк 10:26
Средние курсы
USD составил 25.78 (+0.01) / 26.07 (+0.01)
EUR составил 28.77 (+0.00) / 29.30 (+0.00)
RUB составил 0.415 (+0.004) / 0.463 (-0.001)