Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 14/06

Максимальный курс покупки
USD составил 25.91 (0.00) Юнекс Банк (044) 585-14-87
EUR составил 29.02 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
RUB составил 0.447 (0.000) ВТБ Банк (099) 309-89-57
Минимальный курс продажи
USD составил 25.92 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
EUR составил 29.05 (0.00) КомИнвестБанк 10:39
RUB составил 0.449 (0.000) Экспресс-Банк 10:26
Средние курсы
USD составил 25.78 (0.00) / 26.07 (0.00)
EUR составил 28.77 (0.00) / 29.30 (0.00)
RUB составил 0.415 (0.000) / 0.463 (0.000)