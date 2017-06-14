В Украине повысили пороговый балл ВНО по украинскому языку

Более 17 тысяч сдававших тестирование не смогут использовать эти результаты при поступлении





В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) прошло заседание экспертной комиссии, на котором были установлен и озвучен пороговый балл этого года тестов по украинскому языку и литературе.





Так, пороговый балл «сдал/не сдал» по украинскому языку и литературе (можно было набрать максимум 104 балла) в этом году составил 24 балла, что на один балл больше, чем в 2016 году (было 23 балла).





Свое решение члены экспертной комиссии при УЦОКО аргументировали необходимостью давать шанс на обучение в вузах грамотным и мотивированным к учебе абитуриентам.





Таким образом, 7,55% от числа сдававших ВНО по украинскому языку и литературе (17 359 человек) не смогут использовать результаты этого ВНО при поступлении.





Напомним, украинский язык обязателен при поступлении в любой вуз. Вокруг проходного балла по этой дисциплине шли серьезные прения. Одни предлагали снизить балл до 21 (это тот уровень, когда можно угадать ответы), другие говорили, что необходимо поднять проходной балл до 28. Однако 75 экспертов из разных регионов страны признали оптимальным показатель в 24 балла, за что и проголосовала комиссия.





Напомним, по математике проходной балл составляет 11 баллов, а по иностранному языку – 14 баллов. По другим дисциплинам проходные баллы продолжают выбирать.







