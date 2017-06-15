В Украине ужесточается борьба с зарплатами "в конвертах"

На первом заседании Кабмина в этом году премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цель №1 для властей — сделать так, чтобы украинцы уже в 2017-м почувствовали позитивные изменения. Первым шагом по плану стало повышение минимальной зарплаты вдвое до 3200 грн. При чем в правительстве рассчитывали таким решением убить как минимум сразу трех зайцев: частично детенизировать занятость, увеличить поступления в бюджет и пенсионный фонд, дабы хоть немного прикрыть дефицит последнего, а также повысить доходы самых низкооплачиваемых украинцев.

Вместе с повышение минималки с подачи премьера и министра соцполитики Андрея Ревы парламент проголосовал за право местных властей проверять бизнес в части выплаты зарплат, а также увеличил штрафы за неформальную занятость и за недопуск к проверке. Такие шаги были предприняты, чтобы удвоение минималки принесло правительству желаемые результаты. Ведь без контроля бизнес мог бы перестать вовсе платить сотрудникам официальную зарплату, увольняя их по бумагам, а фактически платя зарплату "в конверте".

Но поскольку премьер пообещал "добиться, чтобы каждый работодатель должным образом оценивал работу наемных сотрудников", Кабмин в мае расширил полномочия инспекторов по труду, уменьшив при этом возможности предпринимателей не допускать контролеров к проверкам.

Верховная Рада в прошлом году с большими сложностями приняла пакет законов о послаблениях в сфере госнадзора. Среди прочего, продлили мораторий на плановые проверки ряда контролирующих органов (Госслужба по вопросам труда под ограничения не попала), обязали создать единую электронную базу всех надзорных мероприятий, ввели ответственность контролеров за нарушения, четко определили сроки и сузили количество оснований для проверок.

Вместе с тем, своим постановлением №295, которое начало действовать в середине мая, Кабмин частично вывел контрольные мероприятия в сфере труда из-под действия закона и предоставил инспекторам больше прав по сравнению с другими проверяющими. Инспекторы по труду получили возможность приходить к бизнесу без какого-либо предупреждения, если считают, что у предпринимателя работают неоформленные сотрудники.

Приходить к предпринимателю инспекторы могут по обращению сотрудника или физлица, в отношении которого нарушены правила оформления трудовых отношение или законодательство о труде. По инициативе самого контроллера, если, к примеру, из СМИ стало известно, что работодатель не оформил трудовые отношений. По решению суда, а также при наличии информации от правоохранителей или других контролирующих органов об обнаруженных нарушения законодательства о труде.

Инспектор имеет право прийти с проверкой на основании информации от фискальной службы, пенсионного фонда, государственной службы статистики или профсоюза. Поводом для визита могут быть, к примеру, сведения о зарплатных долгах предпринимателя перед сотрудниками, о долгах по уплате ЕСВ, о ведении деятельности без госрегистрации или же о выплате зарплаты, меньше минимальной.

Проверять также будут предпринимателей, у которых растет количество работающих неполный день сотрудников (за месяц на 20%), которым сотрудники предоставляют услуги по гражданско-правовым договорам в течение длительного периода (больше года), у которых много сотрудников работают по гражданско-правовому договору (больше 30%), а также увольняющие персонал работодатели (за последний месяц уволили хотя бы 10% сотрудников).

Также претензии будут, если налоговая посчитает, что "количество сотрудников не соответствует объемам производства". Как фискалы будут определять соответствие или несоответствие, правда, непонятно. Потому эксперты и юристы, подчеркивает, что именно тут возможны злоупотребления.

Одобренные в конце прошлого года правила госнадзора оставляли бизнесу конкретные основания не допустить контролера к проверке. К примеру, если предпринимателя не предупредили о визите за 10 дней или если не соблюдена периодичность проверок. В случае проверок по вопросам труда Кабмин аннулировал многие из этих оснований, так как плановых проверок впредь нет вовсе.

Предприниматель все же может отказать проверяющему в допуске к проверке, если у контролера нет служебного удостоверения или же оно не соответствует форме, которую определило Министерство соцполитики. Предприниматель имеет также право попросить инспектора прекратить визит, если он длится уже больше 10 рабочих дней.

Постановление Кабмина не содержит права предпринимателя отказать в допуске, если инспектор повторно пришел с той же претензией. Тем не менее, руководитель юридического сектора BRDO Сергей Глущенко подчеркивает, что бизнесу не стоит переживать, что их права не были продублированы в постановлении правительства. "С точки зрения иерархии нормативно-правовых актов в этом просто нет необходимости, — говорит Глущенко. — Достаточно помнить, что они определены на более высоком уровне (в статье 10 Закона "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности") и пользоваться этими правами".

В любом случае предпринимателям стоит очень взвешенно (лучше всего после разговора с юристом) принимать решение о недопуске контролера к проверке. Ведь после повышения минимальной зарплаты штраф за препятствование контролеру составляет 320 тыс. грн. Санкции за каждого неоформленного сотрудника в три раза меньше — 96 тыс. грн — но и их бизнес безусловно почувствует.

Тем не менее, юристы обращают внимание на небольшую "брешь" в законодательстве. Дело в том, что закон разграничивает понятия "инспектирование" и "проверка". Своим майским постановлением Кабмин назвал контрольные мероприятия в сфере труда "инспектированием".

"Но вот согласно постановлению Кабмина №509, штраф за нарушение законодательства о труде может быть выписан по результатам именно проверки, а не инспектирования. Кроме того, действующим Кодексом законов о труде предусмотрена ответственность субъекта хозяйствования за недопуск контролирующих органов именно к проведению проверки (ст. 265 КЗпТ)", — говорит юрист АО "Arzinger" Максим Медвидь. В силу этого предпринимателям может удастся избегать штрафов, которые будут начислять контролеры.