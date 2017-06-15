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Экономика и Финансы
15 июня 17, 16:35
Еврокомиссия: Украине нужно разделить функции "Нафтогаза"
Нафтогаз
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Также необходимо создать Фонд энергоэффективности, который позволит повысить уровень энергетической эффективности зданий и будет стимулировать развитие энергосберегающих технологий

Украине нужно провести анбандлинг Украине необходимо разделение функций "Нафтогаза" по добыче и транспортировке энергоносителей (анбандлинг) и предоставление доступа к трубопроводам и другой инфраструктуре третьим сторонам, считает Торстен Воллерт, член Европейской комиссии, группа поддержки Украины, руководитель подгруппы по энергетике.

"На рынке газа в Украине — лучшее законодательство во всей энергетике, но сейчас необходимо провести разделение функций "Нафтогаза", анбандлинг. Это необходимо сделать, и сделать так, чтобы вопрос не был излишне политизирован. Это структурная вещь и часть энергобезопасности, важнейшая задача, которая стоит перед нами. В итоге это приведет к изменению роли потребителей на рынке (они смогут выбирать поставщиков)", — отметил Торстен Воллерт во время седьмого Национального экспертного форума, организованного Институтом Горшенина.

Также он напомнил о необходимости скорейшего создания Фонда энергоэффективности, который позволит повысить уровень энергетической эффективности зданий и стимулировать развитие энергосберегающих технологий.

Как известно, в Меморандуме с Международным валютным фондом, который был обнародован Министерством финансов, идет речь о взятых Украиной обязательствах скорректировать социальные нормы в непиковые месяцы и использовать тариф на распределение газа и отопления на основе мощности. Кроме того, о разграничении платы за газ как товар и платы за сервис по его доставке говорится в требованиях "третьего энергопакета" для стран, вошедших в Энергетическое Содружество.
Delo
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