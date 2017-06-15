Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 15/06

Максимальный курс покупки
USD составил 25.91 (0.00) МетаБанк 10:00
EUR составил 29.05 (0.00) Грант 10:00
RUB составил 0.445 (0.000) Креди Агриколь Банк (044) 230-83-52
Минимальный курс продажи
USD составил 25.91 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
EUR составил 29.09 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
RUB составил 0.445 (0.000) КомИнвестБанк 10:39
Средние курсы
USD составил 25.79 (0.00) / 26.06 (0.00)
EUR составил 28.79 (0.00) / 29.30 (0.00)
RUB составил 0.414 (0.000) / 0.461 (0.000)