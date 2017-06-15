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Экономика и Финансы
15 июня 17, 17:00
Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 15/06
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К концу дня валютный рынок стабилизировался

Максимальный курс покупки

USD составил 25.91 (0.00) МетаБанк 10:00

EUR составил 29.05 (0.00) Грант 10:00

RUB составил 0.445 (0.000) Креди Агриколь Банк (044) 230-83-52

 

Минимальный курс продажи

USD составил 25.91 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

EUR составил 29.09 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

RUB составил 0.445 (0.000) КомИнвестБанк 10:39

 

Средние курсы

USD составил 25.79 (0.00) / 26.06 (0.00)

EUR составил 28.79 (0.00) / 29.30 (0.00)

RUB составил 0.414 (0.000) / 0.461 (0.000)
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