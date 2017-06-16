Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.04
USD
26.01
RUB
0.45
EUR
28.99
USD
26.00
RUB
0.45
EUR
29.21
USD
26.08
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
16 июня 17, 09:06
Цена на нефть Brent ниже 47 долларов за баррель
нефть,
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В пятницу утром, 16 июня, цены на североморскую марку Brent торговались ниже отметки в 47 долларов за баррель.

Об этом стало известно из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, нефть Brent торговалась на отметке в 46,79 долларов за баррель.

В свою очередь это на 0,23% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 44,49 доллара за баррель, прибавив 0,07%.

Напомним, как сообщалось, Украина за пять месяцев текущего года импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 123,2 миллионов долларов. Это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
URA-Inform
Ещё по теме:
Нефть уже подорожала до $79,53
Нефть Brent держится вблизи $107 за баррель
Нефть Brent дорожает, опасения о перенасыщении сохраняются
Нефть Brent: цены держатся около $98 за баррель
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Что изменится с законом о потребительском кредитовании?
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 15/06
noimageЕврокомиссия: Украине нужно разделить функции "Нафтогаза"
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 15/06
noimageУтренний обзор рынка наличной валюты Киева на 15/06
Лента новостей