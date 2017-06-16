Что изменится с законом о потребительском кредитовании?

Банкам и остальным коммерческим кредиторам населения придется отказаться от рекламы "нулевых кредитов", показывать заемщику реальную (а не с кучей сносок и уточнений) стоимость заемных денег и ответственнее подходить к выбору кредитных агентов.

Все это — требования закона о потребительском кредитовании. Верховная Рада полностью одобрила его в ноябре прошлого года, дав финучреждениям 6 месяцев на подготовку. Теперь закон окончательно вступает в силу.

Delo.UA собрало мнения чиновников, финансистов и банкиров и разобралось в нюансах новых правил потребкредитования.

Что дает новый закон?

Настоящая ставка

В законе несколько ключевых позиций. Главная из них — это формула расчета реальной процентной ставки по кредиту. Новый подход обязывает банки указывать полную стоимость заемного ресурса для потребителя, с учетом цены на услуги третьих лиц, сотрудничающих с банком. В первую очередь это страховые компании, нотариусы, оценщики и проч. На этом нюансе настаивает в частности НБУ.

Как поясняет начальник управления правового сопровождения продаж юрдепартамента УкрСиббанка Елена Полянчук, сама формула осталась прежней (банки работают по ней уже 10 лет с момента соответствующего постановления НБУ от 2007 года), ключевые изменения произошли в ее наполнении.

По словам замглавы НБУ Катерины Рожковой на практике на долю подобных услуг в итоговой стоимости кредита (о чем клиент банка/финкомпании не подозревает, подписывая договор) приходится до 30% итоговой переплаты. В новых правилах указано, что кредитор должен сразу рассказывать о них заемщику еще до оформления сделки.

Всю эту информацию нужно указывать в "паспорте кредита", его образец с полным перечнем обязательных данных содержится в дополнениях к тексту закона. Перед подписанием договора клиент может потребовать у кредитора полную копию готового паспорта кредита.

















По словам Елены Полянчук, кроме самой ставки изменился и подход к работе банков со штрафными санкциями. "Клиент сначала будет гасить реальную просрочку и только потом — тело кредита и штрафные санкции, если они будут. Уровень самих санкций серьезно снижен" — рассказывает Полянчук.

Уже после заключения договора (но только по требованию клиента) банки обязаны раз в месяц бесплатно информировать заемщика о его задолженности.

Добросовестная реклама

Во-первых, если банк рекламирует кредитный продукт, указывая ней какие-либо цифры, он обязан добавить максимальную сумму и срок, на которые может быть выдан кредит, реальную годовую ставку (с учетом всех допуслуг), а также первый взнос (для кредитов покупку товаров).

Во-вторых, рекламировать "нулевые кредиты" запрещено.

"Закон в целом справедливый. Как бы нам не хотелось рекламировать нулевую ставку или не показывать реальную доходность банка по кредиту, дальше так быть не может. Не секрет, что договариваясь с банком о кредите, клиент не всегда понимает, что он на самом деле подписывает" — говорит зампредправления Ощадбанка Антон Тютюн.

Кредитные посредники

Закон о потребкредитовании впервые в украинской практике дает законодательное определение кредитных посредников. Согласно документу, они бывают двух видов: кредитные брокеры и кредитные агенты.

Разница между ними заключается в двух вещах.

Во-первых, кредитным брокером могут быть только юрлица и физлица-предприниматели, кредитными агентами — еще и физлица.

Во-вторых, кредитный брокер действует от своего имени, в то время как агент представляет кредитора на основании договора поручительства.

"Раньше в Украине в принципе не было регулирования деятельности кредитных посредников. Сейчас в соответствии с законом о потребкредитовании НБУ уже выпустил постановление с требованиями к кредитным посредникам, работающим с банками. Нацкомфинуслуг со своей стороны свой документ пока не выпустила, но уже понятно, что требования для этого сектора будут несколько другими, чем в случае с банками" — говорит член комитета Независимой ассоциации банков Украины по защите прав кредиторов Денис Крицкий.

Среди основных требований к посредникам — они должны быть налоговыми резидентами Украины, иметь безупречную деловую репутацию, а в случае с физлицами — высшее образование уровнем не ниже магистра. Сам НБУ берет на себя функцию создания реестра кредпосредников. По словам Катерины Рожковой, это как минимум, даст возможность потребителям убедиться в том, что конкретный брокер или агент действительно представляет тот или иной банк.

Когда вступает в силу и кого это коснется

Коллизия

Формально закон вступил в силу 10 июня — ровно через полгода после публикации его текста в "Ведомостях Верховной Рады" 10 декабря. Причем издание парламента сначала опубликовало неполный текст закона без дополнений. Исправились "Ведомости" через 10 дней — 20 числа. Проблема в том, что с 99 года в Украине действует постановление президента, которое считает закон вступившим в силу только на основании публикации его полного текста.

То есть теоретически действие новых правил потребкредитования начнется только 20 июня. Но сами депутаты Рады и НАБУ считают окончательной датой 10 число. Разъяснений от Минюста на этот счет инициаторы закона пока не получили.

Исключения

В самом же документе есть ряд примечательных исключений.

Во-первых, документ распространяется только на потребительские кредиты. Сюда входят кредитки, ипотека, товарные кредиты, но не подпадают овердрафты по дебетным картам (когда клиент "залезает" в кредитный лимит на срок до 3 месяцев) и ломбардные займы.

Еще одно серьезное ограничение — срок и сумма кредита. Закон делает исключение для займов на срок до 1 месяца и суммой меньше официального уровня минимальной зарплаты (сейчас- 3 200 грн).

Чем это можно объяснить? В Независимой ассоциации банков намекают парламентское лобби интересов собственников мелких кредитных компаний и ломбардов, где при минимальном регулировании рынка реальная ставка иногда может достигать четырехзначных значений.

К тексту документа у рынка есть ряд замечаний.

Ставка

Во-первых, банкиры недовольны правилами определения реальной ставки по кредитам. Как отмечает Елена Поляченко из УкрСиббанка, это связано с тем, что банки не могут влиять на других участников рынка и отвечать за ценообразование у страховщиков или нотариусов. Сбор и анализ этой информации создает банкам и другим финучреждениям дополнительные трудности.

В ответ на это в НБУ предлагают банкирам не лукавить. Как отмечает Катерина Рожкова, банки сотрудничая с теми же страховыми компаниями изначально соглашаются с определенными условиями.

"Когда банки создают кредитный продукт, они выбирают под него конкретный перечень страховых компаний, договариваясь с ними о граничной стоимости услуг и более того, приводя к ним клиентов, получают за это комиссию" — отмечает Рожкова.

Реестры

По словам Дениса Крицкого из НАБУ, идея с реестром кредитных посредников имеет большой недостаток: Нацбанк предоставляет эту услугу на платной основе. "То есть, чтобы попасть в реестр компания должна заплатить деньги. А если у нее меняется договор с кредитодателем, она обязана уведомить об этом НБУ. И это тоже платная услуга" — говорит Крицкий.

Возможности для манипуляций

Из-за исключений предусмотренных законом, кредиторы довольно легко смогут обходить его требования за счет разных легальных механизмов. Как поясняет предправления Укрсоцбанка Тамара Савощенко, например, за счет инструмента автопролонгации, кредитный договор, юридически оформленный на 1 месяц, можно будет растянуть на годы за счет бесконечных продлений со стороны банка.

Требования к посредникам

В целом банкиров удивляет требование НБУ и Нацкомфинуслуг по поводу образования кредпосредников. "Когда я беру кассира или даже экономиста на работу, у меня нет требования, чтобы у него непременно было высшее образование определенного уровня. Почему такое требование есть к кредитным посредникам?" — отмечает член парвления ОТП Банка Владимир Мудрый.

Защита от НБУ

В Нацбанке и НАБУ настаивают на принятии Радой еще одного документа — законопроекта №2456-д, который вносит изменения в ряд финансовых законов и должен передать функцию контроля на предмет прав потребителей финуслуг к регуляторам — НБУ и Нацкомфинуслуг.

"После принятия этого закона потребители получат возможность обращаться в суд по поводу неполучения полной информации от кредиторов. То есть для банков, которые не будут выполнять наши требования по прозрачности своих услуг, это грозит не просто новыми неплатежами по кредитам. А и проигранными судами" — говорит Катерина Рожкова.

Как отмечает Владимир Мудрый из ОТП Банка, это одно из главных достижений нового закона — "контроль без контроля", когда потребители сами своими действиями смогут наказывать кредиторов, которые решат быть с ними нечестными.

Голосование по этому закону, а также по закону "О защите прав кредиторов" должно пройти в парламенте 20 июня.