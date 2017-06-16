Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 16/06

Максимальный курс покупки
USD составил 25.93 (+0.07) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
EUR составил 28.95 (0.00) Международный Инвестиционный Банк (044) 495-81-40
RUB составил 0.440 (+0.003) ТАСкомбанк (044) 393-25-63
Минимальный курс продажи
USD составил 25.99 (0.00) РВС Банк
EUR составил 29.00 (-0.20) ПУМБ 10:00
RUB составил 0.445 (-0.002) Полтава-Банк 10:19
Средние курсы
USD составил 25.80 (+0.02) / 26.07 (+0.01)
EUR составил 28.67 (-0.12) / 29.20 (-0.11)
RUB составил 0.411 (-0.003) / 0.460 (-0.001)