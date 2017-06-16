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Экономика и Финансы
16 июня 17, 11:00
Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 16/06
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Начало дня не принесло существенных изменений

Максимальный курс покупки

USD составил 25.93 (+0.07) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

EUR составил 28.95 (0.00) Международный Инвестиционный Банк (044) 495-81-40

RUB составил 0.440 (+0.003) ТАСкомбанк (044) 393-25-63

 

Минимальный курс продажи

USD составил 25.99 (0.00) РВС Банк

EUR составил 29.00 (-0.20) ПУМБ 10:00

RUB составил 0.445 (-0.002) Полтава-Банк 10:19

 

Средние курсы

USD составил 25.80 (+0.02) / 26.07 (+0.01)

EUR составил 28.67 (-0.12) / 29.20 (-0.11)

RUB составил 0.411 (-0.003) / 0.460 (-0.001)
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