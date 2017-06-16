Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 16/06

Максимальный курс покупки
USD составил 25.93 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
EUR составил 28.95 (0.00) Международный Инвестиционный Банк (044) 495-81-40
RUB составил 0.440 (0.000) ТАСкомбанк (044) 393-25-63
Минимальный курс продажи
USD составил 25.98 (-0.07) Правэкс-Банк 10:00
EUR составил 29.00 (0.00) КомИнвестБанк 10:39
RUB составил 0.445 (0.000) КомИнвестБанк 10:39
Средние курсы
USD составил 25.80 (+0.00) / 26.07 (0.00)
EUR составил 28.68 (+0.01) / 29.20 (+0.01)
RUB составил 0.411 (0.000) / 0.460 (0.000)