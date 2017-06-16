В Польше работает и учится миллион украинцев

Про это в рамках одного из интервью для СМИ поведал посол Польши в нашей стране – Ян Пекло. Согласно его словам – примерно миллион украинских граждан сейчас трудятся в государстве Польша либо приехали сюда с целью учебы. В основном все это проходит легально и многим украинцам выгодно – они затем присылают деньги своим родным в Украину – отметил посол.

Касательно же введения безвиза и опасности того, что украинцы массово поедут в Польшу, посол сказал, что нет таких опасений. Все желавшие выехать в Польшу уже и так там.

Как сообщалось, из Украины вскоре будет ходить поезд до Кракова.