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Новости
Экономика и Финансы
16 июня 17, 16:09
В Польше работает и учится миллион украинцев
польша
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На данный момент примерно миллион украинских граждан трудятся либо же учатся в государстве Польша.

Про это в рамках одного из интервью для СМИ поведал посол Польши в нашей стране – Ян Пекло. Согласно его словам – примерно миллион украинских граждан сейчас трудятся в государстве Польша либо приехали сюда с целью учебы. В основном все это проходит легально и многим украинцам выгодно – они затем присылают деньги своим родным в Украину – отметил посол.

Касательно же введения безвиза и опасности того, что украинцы массово поедут в Польшу, посол сказал, что нет таких опасений. Все желавшие выехать в Польшу уже и так там.

Как сообщалось, из Украины вскоре будет ходить поезд до Кракова.
URA-Inform
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