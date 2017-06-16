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Экономика и Финансы
16 июня 17, 16:11
Новые санкции США против России Меркель раскритиковала
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Немецкий канцлер убеждена, что экономика Европы не должна страдать от санкций против Москвы.

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала новые санкции США против России. Об этом рассказал представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает агентство dpa.

Накануне Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций против России, в который включена статья, согласно которой Вашингтон продолжает выступать против реализации проекта Северный поток-2.

По словам Зайберта, Меркель назвала этот шаг Сената "странным", подчеркнув, что экономика Европы не должна страдать от санкций против России.

"Решение Сената США поднимает для нее те же вопросы, что и для канцлера Керна и министра Габриэля. Это, мягко говоря, странный шаг ", - сказал Зайберт.

"Этого не должно случиться. Мы отвергаем санкции с экстратерриториальным эффектом, которые оказывают влияние на третьи страны ", - добавил представитель немецкого правительства.

Отметим, что вчера также министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн раскритиковали ужесточение санкций против России Сенатом США.
Korrespondent
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