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Экономика и Финансы
16 июня 17, 17:00
Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 16/06
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К концу дня валютный рынок стабилизировался

Максимальный курс покупки

USD составил 25.93 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

EUR составил 28.95 (0.00) Международный Инвестиционный Банк (044) 495-81-40

RUB составил 0.440 (0.000) ТАСкомбанк (044) 393-25-63

 

Минимальный курс продажи

USD составил 25.98 (0.00) Правэкс-Банк 10:00

EUR составил 29.00 (0.00) КомИнвестБанк 10:39

RUB составил 0.445 (0.000) КомИнвестБанк 10:39

 

Средние курсы

USD составил 25.80 (0.00) / 26.07 (0.00)

EUR составил 28.68 (0.00) / 29.20 (0.00)

RUB составил 0.411 (0.000) / 0.460 (0.000)
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