Порошенко ввел санкции против "1С"

Соответствующий пункт содержится в приложении к решению СНБО Украины от 28 апреля, введенным в действие указом президента Украины №133/2017 от 15 мая, передает БизнесЦензор.





В частности, санкции сроком на 3 года введены в отношении поставщиков популярных систем ООО "1С", ООО "Корпорация "Парус", ЗАО "Галактика Центр".





В перечне попавших под санкции компаний также известный разработчик ПО в области распознавания ООО "ABBYY" и ООО "Аби Украина ЛТД".





Санкции также введены в отношении российских ООО "Инталев Украина" (Киев), ООО "Документ Менеджмент" (Москва), системного интегратора АРО "Энвижн Груп", ООО "Мастердата", АО "Аскон", ООО "Софтлайн Груп" (Москва), ООО "Софтлайн Груп "Украина" (Киев), ООО "Ай-Теко Проекты" (Москва), ООО "Ай-Теко Украина" (Киев), а также ряда других софтверных компаний.





Санкции включают блокировку активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.





Также запрещаются госзакупки товаров, работ и услуг у указанных юридических лиц; прекращается выдача разрешений, лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам.





Кроме того, санкции предусматривают запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.





Как сообщалось, ранее в СБУ заявили, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) внес в список санкций отдельных дилеров программных продуктов (ПП) "1С" – доминирующих в Украине в сегменте ERP-решений для малого и среднего бизнеса.





В то же время поставщики программных продуктов под торговой маркой "1С" отрицают наличие в настоящее время связей с российской компанией "Фирма "1С", заявляя о полной их локализации. Аналогичное заявление сделали в апреле этого года и украинские представители группы компаний "Парус", которая также поставляет популярные в органах власти и компаниях Украины IT-системы.



