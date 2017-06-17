Порошенко одобрил проект осовременивания пенсий

Президент Петр Порошенко в ходе Нацсовета реформ поручил правительству осенью этого года поднять пенсии, отменить налогообложение пенсий и все ограничения для работающих пенсионеров.
Об этом Порошенко написал в социальной сети Facеbook.
"Что такое осовременивание пенсий? Ликвидация несправедливости. В чем она состоит? Человек, который выходит на пенсию в 2017 или 2016 годах, имея высокую среднюю зарплату, имеет высокую пенсию. Человек, который вышел на пенсию в 2009, 2010, 2011 году имеет то же стаж, платила взносы с средней заработной платы, так же как это делали в 2016 году… но пенсию сегодня имеет невысокую", – сказал президент.
Порошенко добавил, что повышение минимальной пенсии также будет проведено в этом году, но оно будет перенесено с декабря на более ранний период.
Глава государства также призвал отменить ограничения для работающих пенсионеров.
"На сегодняшний день мы заинтересовали в том, чтобы пенсионеры работали", – сказал Порошенко.
Как сообщалось, 17 мая Кабмин одобрил законопроект о пенсионной реформе. Представленная премьер-министром Владимиром Гройсманом пенсионная реформа предусматривает введение единого подхода начисления пенсий для пенсионеров с использованием показателя средней заработной платы на уровне 3 764,4 грн (на данный момент, в зависимости от года назначения пенсии, от 1 197,91 гривен до 3 764,4 грн).
Также проект реформы предусматривает, что в 2018 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту будет повышен до 25 лет, а до 2028 года будет ежегодно повышаться на 1 год и в результате составит 35 лет.