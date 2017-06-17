Порошенко одобрил проект осовременивания пенсий

Об этом Порошенко написал в социальной сети Facеbook.





"Что такое осовременивание пенсий? Ликвидация несправедливости. В чем она состоит? Человек, который выходит на пенсию в 2017 или 2016 годах, имея высокую среднюю зарплату, имеет высокую пенсию. Человек, который вышел на пенсию в 2009, 2010, 2011 году имеет то же стаж, платила взносы с средней заработной платы, так же как это делали в 2016 году… но пенсию сегодня имеет невысокую", – сказал президент.





Порошенко добавил, что повышение минимальной пенсии также будет проведено в этом году, но оно будет перенесено с декабря на более ранний период.

Глава государства также призвал отменить ограничения для работающих пенсионеров.





"На сегодняшний день мы заинтересовали в том, чтобы пенсионеры работали", – сказал Порошенко.







