Как задержка субсидий вымывает деньги из теплокоммунэнерго

Шесть районов Киева могут статься без горячей воды до октября — начала отопительного сезона. Об этом рассказал глава наблюдательного совета ПАО "Киевэнерго" Иван Плачков. У компании не хватает денег, чтобы купить газ для ТЭЦ-6 и оплатить его транспортировку. Долг и штрафы "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины" за полученный газ превышают 3,1 млрд грн, из которых 2,829 млрд грн — задолженность за 2017 год.

Руководство "Киевэнерго" на встречах с прессой рассказывает, что остановка ТЭЦ-6 еженедельно приносит 1 млн грн убытков, еще и ухудшает надежность электрообеспечения столицы. Параллельно работники компании вешают на дома киевлян объявления, что компания не может заплатить за газ из-за долгов населения и ЖЭКов.

Вот только в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отмечают, что уровень расчетов населения и других категорий потребителей не столь катастрофичен, как это подается.

"Состояние расчетов потребителей за январь-апрель 2017 года составило 95,7%", — сообщает НКРЭКУ. Причем, по данным комиссии, расчеты части населения, которые не пользуются льготами и субсидиями составляет 112,9% с начала года. Немного ниже показатели у ЖЭКов, ОСМД, частных предприятий — 93,8%, бюджетных учреждений — 92,2% и других категорий — 85,4%.

Реальная проблема наблюдается в зоне ответственности государства — несвоевременное возмещение льгот и субсидий поставщикам. По состоянию на 30 апреля 2017 года, "Киевэнерго" получило только 62,8% положенных возмещений.

Долг бюджетов всех уровней перед компанией был 1,015 млрд грн.

По словам финансового директора "Киевэнерго" Татьяны Грязновой, к июню долг вырос до 1,407 млрд грн (1,2 млрд грн — недоплаченные субсидии на горячую воду и отопление, 207 млн грн — за электроэнергию и водоснабжение).

"Киевэнерго" самое шумное, но далеко не единственное ТКЭ в стране, которое пострадало от параллельных долговых потоков — собственным перед "Нафтогазом" и долгами потребителей и невыплатой субсидий.

По данным НАК "Нафтогаз Украины" государство оплатило всего 60% заявленных субсидий — из требуемых 48,694 млрд грн "Нафтогаз" получил 28,822 млрд грн, по состоянию на 1 июня 2017 года. Покрытие субсидий по областям варьируется от 31% (Закарпатье) до 98% (Полтавская область).

Большая часть субсидий проходит по так называемым "клиринговым расчетам". Министерство финансов дает распоряжение казначейству начислить средства местным органам власти. Поставщики услуг получают от них компенсацию и оплачивают счета за потребленный газ и э/э. А "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз" и "Укргазвыдобування" возвращают средства в бюджет в виде ренты на добычу газа, НДС (за продажу газа собственной добычи и импортированного).

По словам эксперта общественной сети "Опора" Татьяны Бойко, в связи с ростом количества субсидиантов в Украине возникла проблема со своевременным перечислений субсидий государством.

В госбюджет-2017 Минфин заложил 47 млрд грн на весь год. По данным "Нафтогаза", подписанных протоколов на субсидии только по газу и теплу уже на 48,698 млрд грн.

А еще субсидии должны покрывать затраты на содержание домов и придомовой территории (для управителей и ОСМД), а также — на покупку твердого топлива ("живые деньги").

По словам эксперта по энергетическим вопросам Святослава Павлюка, доля субсидий на газ — 95%, оставшиеся 5% идут на компенсацию платы за другие коммунальные услуги. Это всего 600 млн грн, но ОСББ и управляющих компаний срыв выплат субсидий приводит к вымыванию средств со счетов и создает риск потери права на субсидию.

Ведь согласно постановлению Кабмина №300 от 24.04.2017, потребитель лишается права на субсидию при просроченном на 2 месяца долге за коммунуслуги. Бойко отмечает, что задержки с перечисление субсидий на три-четыре месяца были в 2015-2016 годах.

Но с появлением постановления №300, ситуация становится угрожающей. Ведь в ОСМД доля субсидиантов может достигать 90%.

Как таким объединениям платить за содержание домов и придомовой территории и одновременно проводить энергомодернизацию — непонятно.

"И в прошлом, и в позапрошлом годах задержка была уровне 3-4 месяцев, но ситуация очень разная в каждой области. Она, к сожалению, всегда решалась "в ручном режиме". Звонили мэры, главы ОГА, использовали давление общественности на министерство финансов и на правительство", — рассказывает Бойко.

Если субсидии приходят на места с задержкой в два-три месяца, а потребители не оплачивают свои счета, ТКЭ вынуждены либо накапливать долги (с риском получить пеню от "Нафтогаза" — за 3-х месячную просрочку), либо платить из тарифных средств. Учитывая, что счета ТКЭ работают в условиях специального режима (из-за накопленных ранее долгов, "Нафтогаз" автоматически получает 70-80% поступивших средств), вариантов немного — деньги со счетов просто "вымываются".

Министерство социальной политики и Министерство финансов неохотно подтвердили задержки в выплате субсидий. Минфин пообещал выделить дополнительные 10-15 млрд грн, чтобы закончить расчеты по отопительному сезону 2016-2017 годов.

Но все же госсекретарь Минфина Евгений Капинус уточнил, что суммы, которые выставляют поставщики услуг (тепло, горячая вода, газ) нуждаются в уточнении.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, как и 2016 году, обнаружились переплаты государства по ряду услуг — население экономило и потребляло меньше установленных социальных норм и не использовало всю начисленную субсидию. Потребление многих полностью укладывалось в размер субсидии или было даже меньше. К тому же, с 2017 года правительство отменило обязательный платеж за услуги.

Поэтому сейчас поставляющие организации вынуждены пересчитывать объемы переплат по субсидиям.

По результатам сверок, в бюджет уже вернули 7,4 млрд грн, а всего ожидается возврат 9-10 млрд грн. Большая часть возврата — субсидия на газ и отопление.

До конца июня, заверяет вице-премьер-министр Павел Розенко, проблема с перечислением субсидий поставщикам услуг будет решена. Это произойдет по окончании сверки в регионах.

Поставщики услуг тем временем продолжают рассчитываться с "Нафтогазом" "живыми деньгами", откладывая ремонтные программы и оспаривая аресты счетов за долги. Правительственные чиновники намекают, что монетизация субсидий для поставщиков уже назрела. Скорее всего ее внедрят до начала нового отопительного сезона.

Что касается монетизации льгот и субсидий для населения, то по словам директора департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталия Музыченко, по итогам нынешней проверки, каждый, сэкономивший субсидию в отопительный сезон 2016-2017 годов, получит 700 грн (эквивалент 100 куб. м газа). Таких домохозяйств примерно 1,5 млн по всей Украине.