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Новости
Экономика и Финансы
17 июня 17, 10:35
Нефть Brent торгуется на уровне 47,27 долларов за баррель
Нефть Brent
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В субботу, 17 июня 2017 года, цена фьючерсов на нефть североморской марки Brent поднялась до 47,27 доллара за баррель. 

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 9:20 субботы, цена на нефть марки Brent поднялась на 0,75%.

Согласно недавно полученным сведениям, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 44,74 доллара за баррель. При этом североморская марка Brent прибавила 0,63%.

Напомним, в Мексике горит нефтеперерабатывающий завод. В результате масштабного пожара были ранены девять человек. По предварительным данным спасателей пожар начался из-за тропического шторма Кэлвин, который прошел по югу Мексики на этой неделе. 
URA-Inform
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