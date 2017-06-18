Лишний метр: кто заплатит налог на недвижимость

Государственная фискальная служба рассылает квитанции на уплату налога на жилье за прошлый год. Под его действие подпадают квартиры площадью свыше 60 кв м и дома более 120 кв м. Налог распространяется также на собственников домов и квартир, суммарная площадь которых превышает 180 кв м.





Платежки получат не все владельцы габаритного жилья. Государственный реестр имущественных прав, данными которого пользуются налоговики, заполнен только на четверть.





Письма счастья





Украинцы платят налог на недвижимость уже несколько лет, его размер устанавливается отдельно в каждом населенном пункте. Предельный уровень за прошлый год - 3% от минимальной заработной платы за каждый лишний метр. Местные власти редко принимают решение об оплате населением "избыточной" жилплощади по максимальным ставкам. Например, для Киева, Львова, Чернигова, Полтавы налог на недвижимость - всего 1% от минимальной заработной платы в месяц, а для Одессы и Днепра - 2%.





Например, владельцу трехкомнатной квартиры в Киеве площадью 78 кв м необходимо заплатить за пользование 18 кв м. При минимальной заработной плате за прошлый год 1378 грн размер налога составит 248 грн.





Собственникам квартир площадью более 300 кв м и домов свыше 500 кв м придется дополнительно уплатить фиксированный налог на роскошь - 25 000 грн в год. Им также придет квитанция с расчетом налога на недвижимость за "лишние" квадратные метры. Например, владельцу особняка площадью 600 кв м в Одессе помимо 25 000 грн нужно будет дополнительно заплатить 13 228 грн налога.





Собственники квартир, получившие "письма счастья", должны будут заплатить налоги до 28 августа. Иначе им грозит штраф в размере 10-20% от суммы налога.





Пустой реестр





В ГФС обещают озвучить количество разосланных платежек на следующей неделе. Уже сейчас понятно, что рассылка не будет массовой, говорит партнер адвокатской компании Золотая середина Мария Швец.





Государственный реестр имущественных прав, которым пользуются налоговые органы, заполнен только на 25%, рассказывает глава Всеукраинской ассоциации БТИ Дмитрий Павленко. В него попадают данные о сделках, которые были проведены после 1 января 2013 года. Некоторые украинцы самостоятельно приносили документы в регистрационную службу и вносили информацию о своем имуществе в электронную базу данных.





"Бумажные реестры БТИ никто не переводит в электронную форму", - говорит Павленко. Это на руку потребителям. Основанием для уплаты налога на недвижимость может быть только письмо-уведомление от органов ГФС, отмечает Мария Швец.



