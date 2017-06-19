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Новости
Экономика и Финансы
19 июня 17, 09:02
Владимир Гройсман представил новую формулу расчета пенсий
Гройсман
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Правительство предложило, чтобы повышение пенсий, которое в целом коснется девяти миллионов пенсионеров, состоялось уже с 1 октября.

Затем ежегодно будет происходить автоматическая индексация пенсий с учетом роста средней заработной платы и показателей инфляции. В пятницу совет поддержал предложения Кабмина и уже на этой неделе правительственный законопроект будет направлен в Верховную Раду.

Об этом на своей страничке в Facebооk написал премьер-министр Владимир Гройсман. Он также отметил, что надеется депутаты поддержат повышение пенсий украинцам с 1 октября 2017 года и их ежегодную индексацию.

В комментариях и личных сообщениях мне часто задают вопрос: а как повысятся пенсии и изменится в механизме их расчета? Прошу посмотреть на некоторых конкретных примерах, как по новой формуле будут начисляться высшие пенсии, - написал Гройсман.

Напомним, как сообщалось, Кабинет министров Украины в понедельник, 12 июня, презентовал новую формулу расчета пенсий. Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева. При этом он напомнил, что до недавнего времени пенсии назначались по 15-ти разным законам и поэтому существовали различные расчеты пенсионного обеспечения.
URA-Inform
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