Владимир Гройсман представил новую формулу расчета пенсий

Затем ежегодно будет происходить автоматическая индексация пенсий с учетом роста средней заработной платы и показателей инфляции. В пятницу совет поддержал предложения Кабмина и уже на этой неделе правительственный законопроект будет направлен в Верховную Раду.

Об этом на своей страничке в Facebооk написал премьер-министр Владимир Гройсман. Он также отметил, что надеется депутаты поддержат повышение пенсий украинцам с 1 октября 2017 года и их ежегодную индексацию.

В комментариях и личных сообщениях мне часто задают вопрос: а как повысятся пенсии и изменится в механизме их расчета? Прошу посмотреть на некоторых конкретных примерах, как по новой формуле будут начисляться высшие пенсии, - написал Гройсман.

Напомним, как сообщалось, Кабинет министров Украины в понедельник, 12 июня, презентовал новую формулу расчета пенсий. Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева. При этом он напомнил, что до недавнего времени пенсии назначались по 15-ти разным законам и поэтому существовали различные расчеты пенсионного обеспечения.