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Экономика и Финансы
19 июня 17, 11:00
Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 19/06
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День начался ослаблением гривны к рублю

Максимальный курс покупки

USD составил 25.91 (0.00) МетаБанк 10:00

EUR составил 29.05 (+0.10) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

RUB составил 0.442 (+0.002) Мотор-банк

 

Минимальный курс продажи

USD составил 25.95 (-0.01) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

EUR составил 29.05 (+0.05) КомИнвестБанк 10:39

RUB составил 0.445 (0.000) КомИнвестБанк 10:39

 

Средние курсы

USD составил 25.81 (+0.06) / 26.08 (+0.03)

EUR составил 28.74 (+0.15) / 29.24 (+0.05)

RUB составил 0.412 (+0.013) / 0.460 (+0.004)
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