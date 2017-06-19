Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 19/06

Максимальный курс покупки
USD составил 25.91 (0.00) МетаБанк 10:00
EUR составил 29.05 (+0.10) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
RUB составил 0.442 (+0.002) Мотор-банк
Минимальный курс продажи
USD составил 25.95 (-0.01) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
EUR составил 29.05 (+0.05) КомИнвестБанк 10:39
RUB составил 0.445 (0.000) КомИнвестБанк 10:39
Средние курсы
USD составил 25.81 (+0.06) / 26.08 (+0.03)
EUR составил 28.74 (+0.15) / 29.24 (+0.05)
RUB составил 0.412 (+0.013) / 0.460 (+0.004)