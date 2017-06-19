Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 19/06

Максимальный курс покупки
USD составил 25.93 (+0.02) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
EUR составил 29.04 (-0.01) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
RUB составил 0.442 (0.000) Мотор-банк
Минимальный курс продажи
USD составил 25.97 (+0.02) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
EUR составил 29.05 (0.00) КомИнвестБанк 10:39
RUB составил 0.444 (-0.003) Полтава-Банк 10:19
Средние курсы
USD составил 25.81 (0.00) / 26.08 (0.00)
EUR составил 28.75 (+0.01) / 29.25 (+0.01)
RUB составил 0.411 (-0.001) / 0.460 (0.000)