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Экономика и Финансы
19 июня 17, 17:00
Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 19/06
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К концу дня валютный рынок стабилизировался

Максимальный курс покупки

USD составил 25.93 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

EUR составил 29.06 (+0.02) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

RUB составил 0.442 (0.000) Мотор-банк

 

Минимальный курс продажи

USD составил 25.97 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

EUR составил 29.05 (0.00) КомИнвестБанк 10:39

RUB составил 0.444 (0.000) Полтава-Банк 10:19

 

Средние курсы

USD составил 25.81 (-0.00) / 26.08 (-0.00)

EUR составил 28.75 (+0.00) / 29.25 (+0.00)

RUB составил 0.411 (0.000) / 0.460 (0.000)
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