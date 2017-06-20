Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 19/06

Максимальный курс покупки
USD составил 25.93 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
EUR составил 29.06 (+0.02) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
RUB составил 0.442 (0.000) Мотор-банк
Минимальный курс продажи
USD составил 25.97 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
EUR составил 29.05 (0.00) КомИнвестБанк 10:39
RUB составил 0.444 (0.000) Полтава-Банк 10:19
Средние курсы
USD составил 25.81 (-0.00) / 26.08 (-0.00)
EUR составил 28.75 (+0.00) / 29.25 (+0.00)
RUB составил 0.411 (0.000) / 0.460 (0.000)