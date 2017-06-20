ВР приняла в первом чтении законопроект по судебной реформе

Новый законопроект №6232 от Президента Петра Порошенко о внесении изменений в украинское процессуальное законодательство был принят за основу. За соответствующее решение проголосовало 250 народных депутатов, при 226 необходимых.

Законопроект был принят с замечаниями главы комитета Руслана Князевича, озвученные под стенограмму.

Представлял данный законопроект зам главы Администрации президента Алексей Филатов.

Основным ядром судебного процесса должна стать Единая судебная информационно-телекоммуникационная система (ЕСИТС). Именно через нее будет осуществляться весь документооборот всей судебной системы — от иска до исполнительного листа и приговора.

Среди прочего она будет обеспечивать режим видеоконференции во время судебного заседания, сообщает сайт Союза юристов Украины.

В этой системе будут в обязательном порядке регистрировать официально свои электронные адреса адвокаты, нотариусы, частные исполнители, арбитражные управляющие, судебные эксперты, госорганы, органы местного самоуправления и предприятия государственного и коммунального сектора экономики.

Доступ к ЕСИТС обычные граждане и предприятия будут получать только в тех судебных делах, где они принимали участие.

Закон об исполнительном производстве предлагается добавить разделом о системе автоматизированного ареста средств на банковских счетах. Именно эта новация вызвала наибольший резонанс в СМИ. Примечательно, что весь процесс ареста денег на счетах будет проходить на автоматическом уровне без вмешательства работников банка в работу системы. Данная система также будет частью ЕСИТС.

Постановление государственного исполнителя про арест средств на банковском счету будет выполняться мгновенно с момента внесения соответствующей записи в автоматизированную систему.

Если последнее известное место проживание гражданина находится на неконтролируемой территории, то суд может вызывать или уведомлять такого гражданина с помощью объявления на своем веб-ресурсе. Эту норму критиковала нардеп Алена Шкрум (фракция "Батькивщина"), заявив, что мало кто даже в сессионном зале сможет назвать веб-страницу Судебной администрации.

Часть уведомлений о судебном процессе (напр., если речь касается неконтролируемых территорий) будет транслироваться через интернет.

Планируется расширить параметры ведомостей, которые закрываются для общего доступа в реестре судебных решений. Помимо персональных данных участников процесса, будут скрываться имена судей, имена участников процесса — третьих лиц, а также лиц, по которым было принято решение на уровне международного суда.

Также изменяется в размер ставок судебного сбора:

Государство подталкивает граждан и юрлица договариваться в судах полюбовно. В случае заключения мирового соглашения, суд возвращает истцу 50% судебного сбора, оплаченного при подаче иска.