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Экономика и Финансы
20 июня 17, 14:00
Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 20/06
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Первая половина дня не принесла существенных изменений

Максимальный курс покупки

USD составил 25.92 (+0.02) МетаБанк 10:00

EUR составил 28.96 (+0.01) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

RUB составил 0.438 (0.000) Райффайзен Банк Аваль (044) 490-88-88

 

Минимальный курс продажи

USD составил 25.96 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

EUR составил 29.05 (0.00) КомИнвестБанк 10:39

RUB составил 0.440 (0.000) КомИнвестБанк 10:39

 

Средние курсы

USD составил 25.81 (+0.01) / 26.07 (-0.01)

EUR составил 28.72 (-0.01) / 29.22 (-0.00)

RUB составил 0.407 (-0.001) / 0.457 (0.000)
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