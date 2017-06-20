Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 20/06

Максимальный курс покупки
USD составил 25.92 (+0.02) МетаБанк 10:00
EUR составил 28.96 (+0.01) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
RUB составил 0.438 (0.000) Райффайзен Банк Аваль (044) 490-88-88
Минимальный курс продажи
USD составил 25.96 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
EUR составил 29.05 (0.00) КомИнвестБанк 10:39
RUB составил 0.440 (0.000) КомИнвестБанк 10:39
Средние курсы
USD составил 25.81 (+0.01) / 26.07 (-0.01)
EUR составил 28.72 (-0.01) / 29.22 (-0.00)
RUB составил 0.407 (-0.001) / 0.457 (0.000)