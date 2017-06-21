В начальной школе будут использовать методики LEGO

Методики обучения LEGO планируют интегрировать в программы новой начальной школы, которую будут пилотировать в 2017-2018 учебном году в 100 школах.





Такая договоренность была достигнута во время встречи министра образования и науки Украины Лилии Гриневич с представителями компаний LEGO в Украине. Об этом сообщила пресс-служба МОН.





Для этого в ведомстве создадут специальную рабочую группу, куда войдут представители компании, разработчики нового стандарта, практики начальной школы и другие специалисты.





Стороны обсудили, что такое сотрудничество может происходить по двум направлениям: переобучение учителей и изменение учебной среды.





Также речь шла об обязательном создании видеоматериалов, которые могли бы использоваться во время переподготовки основной части учителей. Эти видео войдут в специальный дистанционный курс, будут совмещаться с очным обучением.





Рабочая группа рассмотрит два возможных уровня интеграции методик LEGO в начальной школе: включение их в обязательную программу или использование во внеклассной работе.





Также во время встречи обсудили вопросы внедрения в школах "Робототехники" в качестве факультативного курса и развития сотрудничества LEGO с детской инженерной академией.





В системе дошкольного образования Украины действует программа "Содействие образованию", основанная Меморандумом о взаимопонимании между Министерством образования и науки Украины и благотворительным фондом The LEGO Foundation (Королевство Дания) 10 июля 2010 года. Согласно программе, в дошкольных учебных заведениях (ДУЗ) Украины внедряется LEGO-конструирование. Благотворительным фондом LEGO осуществлено полное обеспечение ДУЗ-участников учебными наборами.





С 2014 года воспитанники дошкольных учебных заведений, которые являются участниками проекта "Содействие образованию", участвуют в архитектурном конкурсе Всеукраинского фестиваля робототехники "Robotica", что является интеллектуальным соревнованием для детей и юношества и является национальным этапом отбора лучших украинских команд для их представления в крупнейших мировых олимпиадах по робототехнике. Темы проектов: в 2014 г. - "Космические технологии", в 2015 г. - "Мой город", в 2016 г. - "Мир развлечений, познаний и открытий".





В целом фестиваль Robotica в Украине проводится с 2009 года. В 2017 году фестиваль Robotica был проведен 6 мая во Киевском Дворце спорта, тема 2017 года - "Столицы мира". Победу в нем одержала Детская инженерная академия с проектом "Пражская телебашня".







